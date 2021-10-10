Италия — Бельгия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Бельгия.
Ставка: победа Италии за 2.34.
«Чемпион Европы потерпел первое поражение с сентября 2018 года, когда уступил Португалии. Что примечательно, это поражение команда получила также в Лиге наций. В полуфинале я рассчитывал увидеть другую Италию, но всё было решено уже в первом тайме. Гол Пеллегрини за семь минут до конца создал небольшое напряжение в конце игры, но на большее у «скуадры адзурры» уже не хватило сил.
Сборная Бельгии сумела дойти до четвертьфинала на минувшем Евро-2020. На этой стадии «красные дьяволы» не сумели одолеть будущего чемпиона и сегодня имеют возможность отомстить за фиаско в июне.
Я уже говорил о мотивации команд, которой вряд ли достаточно именно для этого турнира, но можно учитывать домашний стадион в Турине, да и вряд ли Роберто Манчини забыл рецепт победы над первым номером мирового рейтинга, который в очередной раз остался без титула.
Я считаю, что «лазурная команда» всё-таки более мощная, причём не столько в индивидуальном плане, сколько в командной игре. Ожидаю победу хозяев этого мини-турнира в основное время».
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