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Испания — Франция: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.24 на финал Лиги наций

Испания — Франция: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.24 на финал Лиги наций
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Франция.

Ставка: ничья за 3.24.

«Оярсабаль и Торрес стали главными героями первого тайма полуфинального матча с Италией. «Красная фурия» сполна отомстила за полуфинал на Евро-2020, когда уступила в серии пенальти.

Чемпионы мира проигрывали после первого тайма 1/2 финала с Бельгией, но во втором тайме доказали, что не зря носят звание лучшей команды планеты. Бензема и Мбаппе сравняли счёт, следом за чем Эрнандес на 90-й минуте нанёс неотразимый удар, который принес путёвку в Милан.

В последний раз соперники встречались четыре года назад, но тогда игра носила статус товарищеской и завершилась успехом «Красной фурии». Сегодня тяжело отдать предпочтение кому-либо. У испанцев молодая и очень техничная команда, при этом у Франции опыт и высокий класс игроков.

Лично я на стороне Франции, которая способна сегодня противостоять любой команде в мире, но всё же остановлюсь на таком исходе, как ничья. Предполагаю, что вопрос с победителем решится в дополнительное время или в серии пенальти».

Где смотреть матч Испания — Франция?

Прогноз Максима Калиниченко на матч Испания — Франция.

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