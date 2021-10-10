Испания — Франция: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.24 на финал Лиги наций

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Франция.



Ставка: ничья за 3.24.

«Оярсабаль и Торрес стали главными героями первого тайма полуфинального матча с Италией. «Красная фурия» сполна отомстила за полуфинал на Евро-2020, когда уступила в серии пенальти.



Чемпионы мира проигрывали после первого тайма 1/2 финала с Бельгией, но во втором тайме доказали, что не зря носят звание лучшей команды планеты. Бензема и Мбаппе сравняли счёт, следом за чем Эрнандес на 90-й минуте нанёс неотразимый удар, который принес путёвку в Милан.



В последний раз соперники встречались четыре года назад, но тогда игра носила статус товарищеской и завершилась успехом «Красной фурии». Сегодня тяжело отдать предпочтение кому-либо. У испанцев молодая и очень техничная команда, при этом у Франции опыт и высокий класс игроков.



Лично я на стороне Франции, которая способна сегодня противостоять любой команде в мире, но всё же остановлюсь на таком исходе, как ничья. Предполагаю, что вопрос с победителем решится в дополнительное время или в серии пенальти».

Где смотреть матч Испания — Франция?

Прогноз Максима Калиниченко на матч Испания — Франция.