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Аргентина — Уругвай: где покажут, во сколько начало матча, какой канал

Аргентина — Уругвай: где покажут, во сколько начало матча, какой канал
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11 октября состоится матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 — Южная Америка Аргентина — Уругвай. Начало игры — в 02:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех уругвайцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.88.

Эксперты сомневаются, что матч Аргентина — Уругвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.06, на пенальти — за 2.50.

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