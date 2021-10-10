Кевин Андерсон — Лоренцо Сонего: прогноз Павла Кириченко на матч в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Павел Кириченко дал прогноз на матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Кевином Андерсоном и Лоренцо Сонего.
Ставка: счёт 2:2 после четырёх геймов за 1.61.
«Лучшие сезоны Кевина Андерсона, безусловно, позади. Южноафриканец с прекрасной подачей в 2017-м играл в финале US Open против Надаля, а в 2018-м — в финале Уимблдона против Джоковича. Собственно, сильная подача — последнее, что напоминает о былом уровне Андерсона. Здесь в первом круге он обыграл Томпсона, который добрался до двух брейк-пойнтов только в последнем гейме матча. 90% выигранных очков на первой подаче при 60% попадания ей — хорошие показатели. Как это часто бывает, в противовес хорошей подаче у Андерсона далеко не самая сильная игра на приёме.
Лоренцо Сонего тоже из тех игроков, чей первый мяч отличается приличной мощью. В итоге на корте будут два теннисиста с отличными подачами и не самым лучшим приёмом — у итальянца страдает приём с бэкхенда. Брейков много в этой встрече ждать не приходится. Предложу ставку на равенство после стартовых четырёх геймов».
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