Испания — Франция: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Франция в финале Лиги наций.



Ставка: итоговая победа Франции за 1.80.



«Если сопоставлять Испанию и Францию в очном матче, который пройдёт на «Сан-Сиро», то Франция всё же мощнее, солиднее, взрослее, мускулистее, чем Испания. Несмотря на то что в Испании ключевые роли играет защитник, который выступает за «Сити», или тот же Бускетс. Не знаю, сыграет ли Ферран Торрес, герой полуфинала, или нет, но, на мой взгляд, Франция на каждой позиции, если брать расстановку игроков, выглядит предпочтительнее.



Это всё на бумаге, это всё моё фантазийное предположение. Как оно будет на самом деле, неизвестно, мы ведь уже видели, что всё может поменяться в любой момент. Но трофей есть трофей. После провального чемпионата Европы и после победы на чемпионате мира в 2018 году думаю, сборной Франции сейчас генетически важно одержать победу. Даже несмотря на то, что, кроме трофея и имиджа, эта победа ничего не даёт в европейском футболе.



Португальцы выиграли этот трофей после победы на чемпионате Европы в 2016 году. Будет красиво, если Франция победит в Лиге наций после своей победы на чемпионате мира. При всей моей симпатии к Луису Энрике и сборной Испании думаю, что Франция просто мощнее и крепче, тем более с таким Каримом Бензема в основном составе.



Мой прогноз — этот турнир выиграет сборная Франции за хороший коэффициент 1.80».

Прогноз Максима Калиниченко на матч Испания — Франция.