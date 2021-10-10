Испания — Франция: беспроигрышная ставка 500 рублей к финалу Лиги наций
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Сегодня, 10 октября, Испания сыграет с Францией в финальном матче Лиги наций. Начало — в 21:45 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
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