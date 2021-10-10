Испания — Франция: прогноз Егора Титова на финал Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания — Франция в финале Лиги наций.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.44.

«С одной стороны, это финал Лиги наций, на кону трофей. С другой — пока что Лига наций не стала тем турниром, победа в котором тебе что-то реально даёт. Мне кажется, что здесь не будет какой-то закрытой игры. Франция и так уже поплатилась за пижонство и закрытый футбол в ряде матчей. Думаю, яркая победа над Бельгией заставит и Дешама, и всю команду сыграть в более открытой манере. В нынешнем составе Франция вообще не должна никого бояться.



Испания испытывает большие проблемы с составом, не хватает опытных футболистов. Тем не менее в полуфинале Испания прошла Италию, причём на её территории. У Испании есть своё лицо, появляются новые игроки, которые готовы брать игру на себя и быть лидерами. Луиса Энрике критикуют, но его сборную все сразу узнают.



Я думаю, что в этом финале будет открытый футбол. Испания в любом составе играет от себя, а Франция в таком звёздном сочетании обязана принимать бой, а не прятаться.



Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Уверен в ставке на 8 из 10».

Прогноз Максима Калиниченко на матч Испания — Франция.