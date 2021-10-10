Испания — Франция: прогноз Егора Титова на финал Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания — Франция в финале Лиги наций.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.44.
«С одной стороны, это финал Лиги наций, на кону трофей. С другой — пока что Лига наций не стала тем турниром, победа в котором тебе что-то реально даёт. Мне кажется, что здесь не будет какой-то закрытой игры. Франция и так уже поплатилась за пижонство и закрытый футбол в ряде матчей. Думаю, яркая победа над Бельгией заставит и Дешама, и всю команду сыграть в более открытой манере. В нынешнем составе Франция вообще не должна никого бояться.
Испания испытывает большие проблемы с составом, не хватает опытных футболистов. Тем не менее в полуфинале Испания прошла Италию, причём на её территории. У Испании есть своё лицо, появляются новые игроки, которые готовы брать игру на себя и быть лидерами. Луиса Энрике критикуют, но его сборную все сразу узнают.
Я думаю, что в этом финале будет открытый футбол. Испания в любом составе играет от себя, а Франция в таком звёздном сочетании обязана принимать бой, а не прятаться.
Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Уверен в ставке на 8 из 10».
- 10 октября 2021
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
03:00
-
01:30
-
00:00
- 9 октября 2021
-
22:00
-
21:00
-
20:30
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00