Словения — Россия: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Словения — Россия.
Ставка: ничья за 3.20.
Дебют Валерия Карпина вышел успешным – сборная России за четыре встречи ни разу не пропустила, один матч завершила вничью и три последних выиграла.
Ничья с вице-чемпионом мира стала первым успехом «наших парней» после провала на Евро-2020, следом за чем последовали три победы — над Кипром, Мальтой и Словакией. Перед сегодняшней игрой в активе россиян 16 очков, как и у Хорватии.
Сборная Словении за семь туров записала на свой счёт три победы и ничью со Словакией. В пятницу балканская команда на выезде легко разгромила Мальту.
Если вспоминать последний матч сборной России, то так нашей сборной давно не везло. Единственный решающий гол в собственные ворота забил Милан Шкриньяр. Более того, можно посмотреть статистику этой дуэли, которая просто ужасна, что не может не тревожить.
От игры в Мариборе я жду добытых очков от российской сборной, но с таким отношением надеюсь только на ничью, что можно будет считать положительным итогом».
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