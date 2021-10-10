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Словения — Россия: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022

Словения — Россия: прогноз Александра Мостового на матч квалификации ЧМ-2022
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Словения — Россия.

Ставка: ничья за 3.20.

Дебют Валерия Карпина вышел успешным – сборная России за четыре встречи ни разу не пропустила, один матч завершила вничью и три последних выиграла.

Ничья с вице-чемпионом мира стала первым успехом «наших парней» после провала на Евро-2020, следом за чем последовали три победы — над Кипром, Мальтой и Словакией. Перед сегодняшней игрой в активе россиян 16 очков, как и у Хорватии.

Сборная Словении за семь туров записала на свой счёт три победы и ничью со Словакией. В пятницу балканская команда на выезде легко разгромила Мальту.

Если вспоминать последний матч сборной России, то так нашей сборной давно не везло. Единственный решающий гол в собственные ворота забил Милан Шкриньяр. Более того, можно посмотреть статистику этой дуэли, которая просто ужасна, что не может не тревожить.

От игры в Мариборе я жду добытых очков от российской сборной, но с таким отношением надеюсь только на ничью, что можно будет считать положительным итогом».

Где смотреть матч Словения — Россия?

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