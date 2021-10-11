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Словения — Россия: эксперты оценили шансы команды Карпина выиграть в Мариборе

Словения — Россия: эксперты оценили шансы команды Карпина выиграть в Мариборе
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11 октября в Мариборе состоится матч восьмого тура отбора ЧМ-2022 Словения — Россия. Начало встречи — в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1».

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу Словении в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех России оценён букмекерами коэффициентом 3.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.26.

Букмекеры уверены, что матч Словения — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.63, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Ставки на автогол принимаются за 8.00, на дубль любого футболиста — за 5.00.

Прогноз Константина Генича на матч Словения — Россия.

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