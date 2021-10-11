Испания — Франция: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто выиграл Лигу наций

В финале Лиги наций УЕФА сборная Франции переиграла сборную Испании. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и завершился со счётом 2:1.
На 64-й минуте Серхио Бускетс сделал пас из глубины, Микель Оярсабаль вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол. Спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку». На 81-й минуте Тео Эрнандес из глубины выполнил передачу на Килиана Мбаппе, который с угла вратарской пробил низом мимо голкипера. Гол могли отменить из-за офсайда, однако судья указал на центр поля.
Ставки на победу сборной Франции принимались с коэффициентом 2.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2700 рублей. Успех Испании оценивался в 3.00, ничья — в 3.40.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.20, «обе забьют» — за 1.95. На точный счёт 2:1 в пользу Франции давали 10.0, на итоговый успех французов — 1.80.
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