Словения — Россия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Словения — Россия в рамках отбора на ЧМ-2022.



Ставка: 1-й гол — Словения за 1.97.



«Кто бы что ни говорил, но я с большим уважением отношусь к Карпину. А он сам говорит, что игра оставляет желать лучшего. Да, есть кадровый дефицит, да, есть проблемы с перестроением игроков. Некоторые сразу же дебютируют за сборную на таком уровне, но может ли это служить оправданием? В какой-то степени да. Результат есть, три победы в четырёх матчах и ни одного пропущенного мяча.



Так уж складывается ситуация в группе, что нам категорически нельзя проигрывать в Словении. Словенцы уже отстали по большому счёту. Мы с ними не конкурируем. Нам бы удержать второе место в группе. Хорошо было бы подойти к заключительному матчу с Хорватией, когда всё бы зависело от нас. Надо было бы играть на победу, но тогда нам нельзя проигрывать в Словении.



Сумеем мы справиться с этой задачей? Не знаю. Подходит ли 4-3-3 для матча против Словении? Не знаю. Две-три передачи, и у нас всё обрывается, но всё это перекрывается тем, что команда показывает результат. Давайте судить по результату, по тому, чего команда добивается в итоге.



Морально-волевые качества никто не отменял. Пусть словенцы и проиграли нам в Сочи, помним дубль Дзюбы и ответный мяч, но в итоге была победа. Сейчас важно не проиграть. Я не исключаю варианта, при котором сборная России закончит игру, как это было со Словакией, в три центральных защитника, учитывая, что нам надо насытить середину поля и остро контратаковать.



Здесь важно не проиграть. Карпин со своим тренерским штабом наверняка анализирует ситуацию и знает, что перед игрой с Хорватией это как раз ключевая встреча. Но тот фарт, который мы поймали и удержали в Казани, рано или поздно от нас отвернётся. Словения — это очень неприятный соперник с очень хорошим подбором игроков.



Иличич на виду. Есть нападающий из «Зальцбурга», который может доставить много неприятностей. Где-то нам подфартило, и все это признают. Вот здесь нам удача может уже и не сопутствовать, как раньше.



С точки зрения прогноза хотел изначально сыграть «Словения не проиграет», но это совсем скромно за 1,40. Давайте попробую при всех моих патриотичных чувствах и симпатии к Карпину — «Словения забьет первой» за 1,97.



Это хороший коэффициент. Я советую, как я вижу, может сложиться матч с точки зрения прогноза. Словения, которая только что разделалась с Мальтой на выезде, находится в хорошем настроении и привыкла играть в таком графике. У нее меньше кадровых проблем, чем у нас. Словения забьет первой — хороший коэффициент 1,97», — сказал Генич.

Прогноз на матч Словения — Россия с коэффициентом 2.59.