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«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Торпедо» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Северсталь».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 2.49.

«Налицо встреча двух «хромых уток» с целью разобраться, кто из них больше хромает. У «Северстали» действующая серия из четырех поражений подряд (два из которых стали совсем беспростветными). У «Торпедо» в последних четырех матчах все-таки есть одна победа, но над кем? Над «Сибирью», которая все пытается встать с колен, но все время падает лицом вниз.

В данной встрече, по моему глубокому убеждению, главным фактором становится тот факт, что «Северсталь» никак не подпадает под категорию «богатеньких Буратин», которых «Торпедо» в текущем сезоне периодически грохает и обирает до нитки. И поскольку робингудовское начало в нынешнем «Торпедо» выражено не просто отчетливо, а даже с перебором, череповчанам в Нижнем Новгороде бояться нечего. Как говорится, «матрос ребенка не обидит».

Даже возьму на себя смелость проигнорировать статистику личных встреч, согласно которой «Торпедо» в целом играет с «Северсталью» достаточно успешно, а уж в родных стенах и подавно. Вот когда Череповец нарастит мускулы, войдет в первую четверку Западной конференции, тогда «Торпедо» и разделает его, как Бог черепаху. А пока северяне перебиваются с хлеба на воду, два очка в Нижнем Новгороде им практически обеспечены. Возьмет ли само «Торпедо» при этом хотя бы одно очко? Возможно, но сомневаюсь. Полагаю, что «Северсталь» победит в основное время, да еще с неплохой разницей в пару шайб и более», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Спартак».

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