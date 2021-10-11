Хорватия – Словакия: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации ЧМ-2022

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Хорватия — Словакия.



Ставка: Словакия не проиграет за 2.80.



«Для хорватов это домашняя игра без Матео Ковачича, который получил перебор желтых карточек на Кипре. И это удар, потеря.



Словаки нам всем очень понравились. Может, не их результат. Но если говорить о футбольных характеристиках, то Словакия была хороша и могла увезти ничью (или даже больше) из Казани.



Вообще, Словакия недооценивается. Хотя в этом году больше одного мяча пропустила только от Испании. Во всех остальных случаях была плотная борьба.



Надо сказать, что вполне могли сыграть 0:0 и с хорватами. Если бы не концовка: оставалась пара минут до конца, чуть не дотерпели.



И вообще на выезде Словакия закрывается, играет интересно, с быстрым выходом в атаку. В двух гостевых матчах не проиграла, сводила к ничьей.



Думаю, что и здесь гости закроются, все будет похоже на низовую игру. Да, хорватам очень надо. Но это тот случай, когда желание может ударить по возможностям.



Мне кажется, что Словакия имеет очень хорошие шансы не проиграть. Хорваты понимают, что для них это определяющий матч, могут рисковать. А гости могут этим воспользоваться. Потому что команда очень серьезная», — сказал Казанский.

Прогноз на матч Словения — Россия с коэффициентом 2.59.