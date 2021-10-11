Словения — Россия: ставка Максима Калиниченко на игру отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч квалификации чемпионата мира – 2022 Словения — Россия.



Ставка: победа Словении с форой (0) за 2.09.



«Знаковая игра для россиян в квалификации ЧМ-2022 – выезд в Марибор. Важна эта встреча не только из-за своей истории. Конечно, Россия помнит об обидном вылете в стыковых матчах на ЧМ-2010. Сейчас у команды Карпина есть возможность гарантировать себе выход из группы.



Думаю, это будет очень тяжёлая встреча для россиян. Они еле-еле обыграли словаков на днях. Большое количество игроков России оказалось в лазарете. Недаром Карпин шутил, что готов выйти на поле сам.



По моему мнению, не без доли удачи и чуда россияне обыграли словаков. Конечно, игру спас Сафонов несколько раз. Сама Словакия могла пару раз сравнять счёт. Но победителей не судят – подопечные Карпина заработали три очка.



Однако сейчас Словения будет готова бороться до последнего. Хозяева поля уже видели россиян в матче со Словакией. Думаю, они сыграют в закрытый футбол и не дадут России разбежаться. Сама Словения идёт сейчас на третьем месте и ещё может догнать лидеров группы.



Так что жду того, что словенцы, как минимум, не проиграют в этой встрече. Рискну и предложу поставить на то, что Словения победит с форой (0)», — сказал Калиниченко.

Прогноз на матч Словения — Россия с коэффициентом 2.59.