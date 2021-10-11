Словения — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора ЧМ-2022 в Мариборе

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Словения — Россия.



Ставка: победа Словении за 2.55.



«Прогноз на матч Словения — Россия. Словения победит, тотал матча меньше 2,5 мяча, Россия не забьёт.



К сожалению, в нашей сборной много травмированных. Недавно проводили игру со Словакией, там практически не было атаки. Если бы словаки себе не забили, то вряд ли что-то там было.



Думаю, что это настоящая беда тренерского состава, что столько травмированных игроков. Кроме того, неурожай хороших футболистов особенно в этом матче будет сказываться для нашей сборной. Поэтому Словения победит», — сказал Ловчев.

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