ЦСКА – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак».



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.32.



«Когда я вижу какую-нибудь карманную собачку вроде чихуахуа или пекинеса, я всегда задаюсь вопросом: это как же надо было насиловать волка, чтобы он превратился вот в это? Когда я вижу ЦСКА, проигрывающий «Куньлуню», я задаюсь аналогичным вопросом, который обращён к нынешнему главному тренеру армейцев: это как же надо было насиловать команду, чтобы она проиграла китайцам?



Впрочем, «Куньлунь» был камнем преткновения для ЦСКА и во времена Никитина. Связано это было в основном с тем, что «Куньлунь» выходил на матч с лидером умирать, а ЦСКА, как нередко говорят, «голым задом ежиков давить». Но со «Спартаком» армейцам это точно не грозит – слишком уж принципиальный соперник. Который тоже будет вцепляться в результат зубами и когтями, но и ЦСКА не будет на это просто смотреть.



Поэтому результат предстоящего матча при всей моей многолетней любви с «мясному» сообществу кажется мне предопределённым. ЦСКА соберётся и вломит красно-белым «по щам». Причём сделает это в основное время и даже не с минимальным счётом, а, скорее всего, с более приличным преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — «Спартак».