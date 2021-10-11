Словения – Россия: прогноз Дениса Казанского на матч отборочного турнира ЧМ-2022

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Словения – Россия.
Ставка: обе забьют за 2.13.
«Понятно, что сейчас для Карпина каждый матч – определяющий. Россия получила 3 очка в чудовищной ситуации, когда в Казани хозяев переигрывала Словакия. Но главное – результат. После такого играть в Словении будет очень тяжело.
Здесь важна не столько психологическая составляющая, сколько статистическая. Во-первых, хозяева в 5 из 6 матчах забивают обязательно. Они здорово размялись на Мальте (4:0). К тому же словенцам нужна победа, потому что пока еще шансы у них есть.
Россию же устраивает ничья, хотя сложно представить, чтобы Карпин настраивал своих играть на ничью. Считаю, что все будут играть на победу, а это только добавляет азарта.
Как я сказал, результативно играет Словения, Россия пропускает в этой стране регулярно: в каждом из выездов получали пробоины.
Сейчас надо забивать. Как это сделает команда Карпина, пока не очень понятно. С учетом результативности Словении, я боюсь, что сухая серия Карпина может прерваться. Но так как гостям надо атаковать, у наставника должен быть план, как забить.
Поэтому ОЗ за двойку здесь рисуется хорошо», — сказал Казанский.
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