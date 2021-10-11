Беларусь — Чехия: ставка Романа Павлюченко на игру отбора ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Беларусь — Чехия.



Ставка: победа Беларуси с форой (0) за 8.00.



«Беларусь с тремя баллами замыкает отборочную группу и кажется андердогом, но не всё так просто. Все свои голы команда забила на своём или нейтральном поле и давала бой в Казани всем. С Уэльсом (2:3) едва не вырвали ничью, да и Бельгии (0:1) проиграли с разницей в мяч.



На мой взгляд, белорусские футболисты окажут сопротивление и сегодня, могут сотворить даже сенсацию. В Казани они держат планку и пользуются местной поддержкой. К тому же оппонент на чужом поле действует не лучшим образом.



Чехи занимают промежуточную вторую позицию благодаря ничьей с Уэльсом (0:0). Тем не менее выездные результаты оставляют желать лучшего — два матча из трёх они вовсе проиграли с сухим счётом. В противостоянии с Эстонией (6:2) умудрились пропустить дважды.



По моему мнению, на выезде придётся тяжело чешской сборной и именно сегодняшний поединок может лишить путёвки на чемпионат Мира. Тем более и у себя дома результат был не самый убедительный», — сказал Павлюченко.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Словения — Россия.