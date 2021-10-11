Словения — Россия: ставка Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2022 11 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Словения — Россия.



Ставка: ничья за 3.20.



«Дебют Валерия Карпина вышел успешным – сборная России за четыре последних поединка ни разу не пропустила, один матч завершила вничью и три последних выиграла.



Ничья с вице-чемпионом мира стала первым успехом «наших парней» после провала на Евро-2020, следом за чем последовали три победы — над Кипром, Мальтой и Словакией. Перед сегодняшней игрой в активе россиян 16 очков, как и у Хорватии.



Сборная Словении за семь туров записала на свой счёт три победы и ничью со Словакией. В пятницу балканская команда на выезде легко разгромила Мальту.



Если вспоминать последний матч сборной России, то так нашей сборной давно не везло. Единственный решающий гол в собственные ворота забил Милан Шкриньяр. Более того, можно посмотреть статистику этой дуэли, которая просто ужасна, что не может не тревожить.



От игры в Мариборе я жду добытых очков от российской сборной, но с таким отношением рассчитываю только на ничью, что можно будет считать положительным итогом. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.

Прогноз Константина Генича на матч Словения — Россия.