Хорватия – Словакия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Хорватия – Словакия.



Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 1.88.



«Словакия, проиграв в Казани сборной России, на 99% лишила себя шансов на второе место в группе. Да даже если бы этих шансов было и больше, сложно представить, что после столь сильного разочарования игроки найдут в себе силы и желание пахать всего через три дня без особых на то причин.



Хорваты же без особых проблем на классе разобрались с Кипром, сохранили за собой лидерство в группе и теперь в оставшихся матчах должны просто забрать им причитающееся. В команду вернулся Модрич, и это сделало игру команду Далича еще более солидной в центре поля.



В общем, думаю, что хозяева здесь возьмут очередные три очка и сделают это в привычном не слишком энергозатратном ключе», — сказал Петросьян.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Словения — Россия.