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Хорватия – Словакия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора чемпионата мира

Хорватия – Словакия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора чемпионата мира
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Хорватия – Словакия.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 1.88.

«Словакия, проиграв в Казани сборной России, на 99% лишила себя шансов на второе место в группе. Да даже если бы этих шансов было и больше, сложно представить, что после столь сильного разочарования игроки найдут в себе силы и желание пахать всего через три дня без особых на то причин.

Хорваты же без особых проблем на классе разобрались с Кипром, сохранили за собой лидерство в группе и теперь в оставшихся матчах должны просто забрать им причитающееся. В команду вернулся Модрич, и это сделало игру команду Далича еще более солидной в центре поля.

В общем, думаю, что хозяева здесь возьмут очередные три очка и сделают это в привычном не слишком энергозатратном ключе», — сказал Петросьян.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Словения — Россия.

Хорватия — Словакия. Сборная России, смотри и учись! Хорватия — Словакия. Сборная России, смотри и учись!
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