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Словения — Россия: прогноз Дениса Наливайко на матч квалификации чемпионата мира

Словения — Россия: прогноз Дениса Наливайко на матч квалификации чемпионата мира
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Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся Словения и Россия.

Ставка: обе забьют за 2.08.

«Очень сложно делать прогноз на эту игру после прошедшего матча Россия – Словакия. В этом матче Россия откровенно отскочила, и вообще Словакию по-человечески было очень жалко, учитывая, что в этом матче был ещё и автогол. Что касается следующей игры, то она будет в гостях. Пройдёт она в Мариборе. Это важнейший матч для России, чтобы попытаться повоевать за первое место с хорватами, и для Словении, которая идёт на третьей строчке. Она будет пытаться зацепиться за вторую позицию. Отрыв составляет шесть очков от россиян. В случае победы отрыв сократится до трёх очков.

Я, наверное, посоветую вам ставку, которую многие советовали на матч Россия – Словакия, – обе забьют. У Словении всё в порядке с нападением. Я сомневаюсь, что сборная России сумеет решить все проблемы и болячки, таким образом выздороветь после откровенно не лучшей игры со словаками, которые имели целую массу моментов для взятия ворот», — сказал Наливайко.

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