Хорватия — Словакия: ставка Александра Мостового на игру отбора ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Словакия.
Ставка: победа Хорватии и ТБ 2.5 за 2.40.
«Вице-чемпион мира неплохо выступил на стадии группового этапа Евро-2020, но уже в первой игре плей-офф ничего не смог противопоставить сборной Испании.
В сентябре команда нашла свою игру и пока лидирует в группе с Россией. В четырёх последних поединках «пламенные» ни разу не пропускали. Три последних дуэли принесли успех со Словакией, Словенией и Кипром.
Словакия уступила в последней игре с Россией. Не могу не отметить, что команда имела огромное статистическое преимущество – нанесла 26 ударов по воротам россиян, но так и не сумела забить, зато оформила решающий гол в собственные ворота – Милан Шкриньяр стал антигероем для своих поклонников.
Я уверен, что сегодня «шашечным» будет очень нелегко, будет вязко и трудно, но за счёт опыта и класса игроков хозяева продолжат серию побед. Ожидаю результативный футбол в пользу подопечных Златко Далича», — сказал Мостовой.
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