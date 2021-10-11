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Словения — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора чемпионата мира 11 октября

Словения — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора чемпионата мира 11 октября
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Словения — Россия.

Ставка: ничья за 3.15.

«Словенцы сейчас идут третьими в турнирной таблице и являются главной угрозой для лидирующего дуэта, пусть и отставание составляет шесть баллов. На днях команда достаточно ожидаемо уничтожила Мальту со счётом 4:0, сделав сегодняшнее противостояние решающим в плане борьбы за Чемпионат мира.

На мой взгляд, хозяева поля отдадут сегодня все силы и в Мариборе будут рассчитывать исключительно на победу, такой опыт у нашей национальной команды уже был в 2009 году. В составе есть ряд неплохих футболистов, способных удивить.

Россияне идут на второй строчке и шансы на попадание в финальную стадию весьма неплохие. Они переиграли Словакию с минимальным счётом 1:0 из-за автогола, правда, вряд ли игру можно назвать убедительной — слишком много моментов у словаков было. С другой стороны, при Валерии Карпине сборная не пропускала.

По моему мнению, тренерский штаб внесёт коррективы и Россия соберётся перед ответственным поединком. Очки сегодня необходимы, так что на ничью рассчитывать можно, три балла добыть будет сложно», — сказал Павлюченко.

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