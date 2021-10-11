Хорватия — Словакия: прогноз Эльвина Керимова на отборочную игру ЧМ-2022

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Хорватия — Словакия.



Ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 за 1.98.



«Соперники сборной России встречаются друг с другом. Хорватия принимает дома Словакию. Хорватия в прошлом матче уверенно разобралась с Кипром. На выезде была победа со счётом 3:0, причём Хорватия создала огромное количество моментов, особенно в первом тайме. Этот футбол можно назвать лучшим в исполнении этой команды в текущем отборе.



Команда Далича отлично действовала, создавала много моментов. Неплохо действовал левый фланг. Смещался в штрафную Перишич, дирижировал действиями команды Модрич. От него очень многое зависит. Он не реализовал пенальти, но играл очень хорошо. Это была заслуженная победа Хорватии, которая взялась за дело и отлично понимает, что в борьбе с Россией нельзя терять очки. Естественно, хорватов устроит только первое место и прямая путёвка на чемпионат мира. Никакие стыковые матчи они играть не хотят.



Что касается соперников Хорватии, сборной Словакии, то отставание от лидера составляет 6 очков. За три тура до конца у Словакии немного шансов бороться за второе место. Шансов практически нет. В матче с Россией словаки могли улучшить своё положение, у них были моменты и они играли с большим преимуществом по ударам и по моментам. Но реализация подвела, и они уступили.



В матче с Хорватией словаки выйдут мотивированными, при этом с пониманием того, что шанс практически упущен. Что касается прогноза на игру, то стоит отметить, что Хорватии в этом отборе очень сложно забить. Разница мячей 11-1. Единственный мяч хорваты пропустили в матче со Словенией, который проиграли.



Любимый счёт Хорватии — это 3:0, но побеждать может со счётом и 1:0, забивая матч в самой концовке, как это было в матче со Словакией, когда забил Брозович. Хорватия в целом с такими соперниками и в обороне хорошо смотрится. Видели, что Кипру ничего не удалось показать в атаке, и у словацкой сборной наверняка моментов будет немного.



Словакия как раз не так уж и много пропускает и не очень много-то и забивает. Я, честно говоря, жду победы Хорватии. Болельщикам сборной России хотелось бы, чтобы хорваты потеряли очки, но они своего не упустят. Думаю, что Хорватия победит. Но через низовой тотал меньше 3.5 мяча. Мне кажется, что такой прогноз вполне может пройти, причём в этом отборе он зачастую и проходит.



Сценарий, думаю, будет предсказуемый. Хорватия дома своего не упустит. Уже финиш отбора и права на ошибку уже нет. Хорватия сейчас сильнее Словакии и она ещё и в хорошей форме, так что мой прогноз — победа Хорватии и тотал матча меньше 3.5 мяча», — сказал Керимов.

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