Словения — Россия: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора чемпионата мира по футболу

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отборочного турнира к ЧМ-2022 Словения – Россия.



Ставка: победа Словении с форой (0) за 1.87.



«Кажется, в матче со Словакией сборная России оставила все силы и даже немножко больше. Немалое количество фарта также было израсходовано в Казани. Можно ли спустя три дня после такого энергозатратного во всех смыслах матча снова сотворить что-то подобное? Есть сомнения на этот счёт.



К команде Карпина не было вопросов по части самоотдачи и даже самопожертвования, но вот по части игры, конечно, вопросы были, и было их немало. Не думаю, что команда, выступающая в экспериментальном составе, сможет предложить что-то кардинально новое спустя такое короткое время. К тому же словенцы только что, почти не вспотев, выиграли на Мальте 4:0 и наверняка при поддержке ревущего мариборского стадиона сделают всё для победы над Россией. Для сохранения шансов на борьбу за попадание на чемпионат мира любой другой результат может стать для команды Матьяжа Кека фатальным.



России же по большому счёту важно не проиграть крупно и сохранить приемлемую разницу забитых и пропущенных мячей, чтобы не возникло риска потери второго места. Если же думать о первом, то придётся не проиграть в Мариборе, а потом обыграть Хорватию в Сплите», — сказал Петросьян.

Прогноз Константина Генича на матч Словения — Россия.