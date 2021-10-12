«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Питтсбург».



Ставка: победа «Тампы-Бэй» с форой (-1.5) за 2.24.



«Тампа» — «Питтсбург». Что я об этом думаю?



Прекрасно понимаю, какой матч будет в Тампе, где будут поднимать чемпионский баннер. Соберётся полный стадион, чтобы чествовать команду. Мощная команда, да, она потеряла в межсезонье силовиков, но я думаю, что она сможет их заменить.



Основные игроки остались в строю. Никита Кучеров, который пропустил прошлый регулярный чемпионат, будет играть в тройке с Паллардом и Поинтом. Все эти ребята, которые побеждали в плей-офф. Василевский в воротах, Сергачёв в защите.



«Питтсбург» потерял Евгения Малкина, который не сыграет в ближайшие несколько месяцев. Сидни Кросби только начал кататься — и снова травма и операция. Он не сыграет в ближайший месяц. «Питтсбург» в тревожном состоянии. При таких раскладах можно и в плей-офф не попасть. Но Малкин и Кросби могут вернуться к Олимпиаде.



Здесь и сейчас «Тампа» выглядит явным фаворитом. Дома она портить себе праздник не будет. Беру победу «Тампы» с форой (-1.5) за 2.24. То есть предсказываю, что «Тампа» выиграет с разницей в две и более шайбы», — сказал Лысенков.