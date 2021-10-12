«Адмирал» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Трактор».



Ставка: ничья за 4.25.



«Для «Трактора» наступает самый тяжёлый матч выездной серии – последний, вне зависимости от его порядкового номера. Ситуация усугубляется разницей во времени, которая к четвёртому матчу в принципе уже должна стать для челябинцев родной, по какому бы времени они на выезде ни жили. Теперь адаптационные проблемы должны догнать уральцев уже при возвращении, но адаптироваться с Востока на Запад значительно легче, чем наоборот. Из собственного опыта могу сказать, что нужно просто немного потерпеть в день прилёта. Не падать вниз портретом часов этак в шесть вечера, когда организм требует сна по дальневосточному времени. Потерпеть, лечь вместе со всем цивилизованным человечеством, и подъём тоже будет вместе с этим самым человечеством, уже в полностью адаптированном к старому-новому часовому поясу состоянии.



А пока «Трактор» играет четвёртый матч на выезде, а «Адмирал» — уже пятый, но дома. А это, извините, две большие разницы. Поэтому владивостокский коллектив плавно становится фаворитом, который должен изъять у суровых челябинских мужиков два очка. Но поскольку «Трактор» у нас в этом сезоне, минуя несколько промежуточных ступеней, перешёл из разряда продукции фабрики мягких игрушек в разряд больших ежей под олигархической задницей, то сдаваться он не станет, биться будет до конца, да и силы экономить не нужно – по возвращении время на восстановление будет. Поэтому у нас вырисовывается ничья в основное время, по окончании которого хозяева возьмут второе очко и удовлетворятся «по самую плешь», а «Трактору» и с одним будет неплохо», — сказал Лебедев.