Англия — Венгрия: прогноз Тимура Журавеля на игру отбора ЧМ-2022

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Англия — Венгрия.
Ставка: точный счёт 4:0 за 7.90.
«Мы уже как-то пытались угадать исход матча с участием Англии, просто назвав счёт. Но, честно говоря, когда Англия играет дома против Венгрии, которую она сильно превосходит по классу, да ещё и успела уже Венгрия после Евро опростоволоситься, при выборе ставки лучше всего исходить из точного счёта.
Это игра в угадайку, сколько Англия забьёт. То, что она не пропустит, – это, наверное, очевидно. В то же время просто победа или сухая победа — там такие коэффициенты, что ради них и лезть не стоит. Поэтому выиграет Англия со счётом 3:0 или 4:0 — вот в этом, пожалуй, вопрос.
Давайте поиграем, почему нет. В гостях Англия забила Венгрии четыре безответных мяча. Но была ротация в матче с Андоррой, которую Англия разгромила. В этом матче будет основное сочетание футболистов. Мне кажется, что Англия повторит победный счёт в домашнем матче с Венгрией. То есть точный счёт 4:0.
Это попытка просто попасть в десятку этой мишени. Только такие ставки я вижу в домашнем матче Англии. Так что 4:0. Ставьте, попытаемся угадать», — сказал Журавель.
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