«Вегас» — «Сиэтл»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Сиэтл».



Ставка: победа «Вегаса» и ТБ 5.5 за 3.10.



«Очень здорово, что вернулась НХЛ. Первые матчи и первый день. Давайте обсудим матч «Вегас» — «Сиэтл». Эти две команды, как однояйцевые близнецы. «Вегас» вошёл в лигу в 2017 году и в первом же сезоне вышел в финал Кубка Стэнли, где проиграл «Вашингтону».



«Сиэтл», как и «Вегас», также вошёл в лигу через драфт расширения, но в этом году. Кстати, когда свой состав набирал «Сиэтл», то «Вегас» был отодвинут от процедуры выделения по одному игроку с команды.



Не факт, что «Сиэтл» будет так же крут, как «Вегас». «Вегас» усиливался с каждым сезоном. В том межсезонье «Вегас» взял Пьетранджело. Защита просто звенит. Есть классные защитники, отличные форварды. Команда в целом сбалансирована. Вратарь Флери отправлен в «Чикаго», но остался Ленар. Сейчас «Вегас» выглядит чуть ли не главным претендентом на Кубок Стэнли. Но есть ещё «Колорадо», «Тампа». «Вегас» — это просто машина.



«Сиэтл» ждёт дебют, да ещё и в гостях против такого монстра. Я бы предсказал, что здесь будет много шайб. «Сиэтл» — команда сырая, где нужно сыграться в обороне. На этот матч возьму победу «Вегаса» при тотале матча больше 5.5 шайбы за 3.10. Вот такой вот вариант», — сказал Лысенков.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Тампа» — «Питтсбург».