Энди Маррей — Александр Зверев: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Энди Маррей — Александр Зверев.



Ставка: ТБ 20.5 за 1.82.



«Мы часто критиковали игру британца в последних сезонах и играли против него, но признаём, что Маррей ещё в состоянии бороться с топами. Хотя бы в отдельных матчах. Он это доказал на US Open, к примеру, когда уступил Циципсу лишь в пятом сете, а также в двух играх с Хубертом Хуркачем (обе проиграл, но в борьбе).



При этом Энди умудряется проигрывать Сафиуллину и Тиафо, что, на наш взгляд, — вопрос мотивации, а не игровых кондиций. Настроиться на того же Зверева британскому теннисисту будет несложно. Из компонентов отметим подачу, которая летит у ветерана достаточно стабильно.



По форме Зверева есть определённые сомнения. Скорее, даже по его психологическому самочувствию. АТР возбудило дело на немецкого спортсмена из-за обвинений в домашнем насилии — многие эксперты не хотят видеть Александра на корте, пока имеются проблемы с законом. Стартовую встречу против Дженсона Бруксби Зверев отыграл тяжеловато, даже сет потерял», — сказал Фомин.