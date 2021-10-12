«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 4.05.



«Мне одному кажется, что в преддверии очередного «зелёного дерби» уфимцы с гиканьем прыгнули на те же самые грабли, которые совсем недавно уже звезданули их по лбу? Если кто не понял моего захода, поясняю: совсем недавно, в канун первого в сезоне «зелёного дерби», «Салават» ниже всякой критики провёл матч с полуживой «Сибирью», уступив ей 1:3. А потом был бит «Ак Барсом», который тогда, полторы недели назад, был, мягко говоря, совсем не таким, как сейчас. И вот теперь, в канун второго дерби, «Салават» с грохотом и под фанфары влетает дома СКА – 0:5.



Да, индивидуально армейцы сильнее и уфимцев, и кого бы то ни было в КХЛ. Но, помимо индивидуальных способностей игроков, в хоккей играет множество других определений, по которым СКА далеко не является лучшим в нашей лиге, из-за чего никак не может настичь даже конкретно забуксовавший «Йокерит». Причём в матче с питерцами уфимцы не играют на разрыв аорты, не разрывают себе филейные части на британскую геральдику, а к концу матча и вовсе бросают играть, получая неприличный счёт. Чем не вторая часть Марлезонского балета, первая из которого уже закончилась для башкирской команды весьма паршиво.



Даже не буду развивать тему, что Фортуна не любит таких хитровымудренных и частенько даёт их соперникам болт с правой резьбой. «Ак Барс» к этому вполне готов, недаром же он вынес в солнечном Казахстане отнюдь не слабый «Барыс», взявшийся поиграть с «большими татарами» в открытый хоккей.



В общем, «Ак Барс» должен победить и во второй части «зелёного дерби», объективно у него для этого есть всё и даже с запасом. Поэтому на «барсов» и ставлю и выражаю уверенность в том, что «Салават» будет снова бит на глазах своих болельщиков, и это волнительное событие состоится в основное время, и преимущество казанцев будет не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс».