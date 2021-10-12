Украина — Босния и Герцеговина: ставка Максима Калиниченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч квалификации чемпионата мира — 2022 Украина — Босния и Герцеговина.



Ставка: обе забьют за 1.99.



«Украинцы дома примут сборную Боснии и Герцеговины в очередном туре квалификации чемпионата мира 2022 года. Я считаю, что здесь нас ждёт зрелищный поединок двух сильных и равных сборных.



Украина в последнем туре смогла снять своё «проклятье» — она впервые за эту квалификацию ЧМ победила. Обыграть команда смогла непростого соперника. Финны смогли тоже забить один мяч украинцам, которые по итогу всё равно победили (2:1).



Боснийцы в своём матче тоже одержали победу – они обыграли Казахстан со счётом 2:0. Теперь эта команда располагается на третьей строчке с шестью баллами. Босния и Герцеговина отстаёт от Украины со второго места на два очка.



При этом сине-жёлтым проигрывать никак нельзя, не только из-за маленькой разницы очков. Боснийцы ещё и имеют на одну игру меньше. Так что Украине необходимо побеждать, чтобы сильнее отрываться от преследователя.



В своём прогнозе я буду опираться на голы. Всё-таки я пока не настолько уверен в силах Украины, чтобы ставить на её 100-процентную победу. Думаю, забьёт она точно – ресурс у команды сейчас хороший. Однако и боснийцы в атаке хороши. Так что буду ждать голов от обоих соперников.



Предлагаю заключить пари на то, что обе сборные забьют», — сказал Калиниченко.

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