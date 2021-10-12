Англия — Венгрия: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Англия — Венгрия.



Ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.90.



«Англичане занимают лидирующую строчку в своей отборочной группе с 19 баллами, пусть и потеряли всё-таки очки в противостоянии с Польшей (1:1) не так давно. В предыдущем туре команда не испытала проблем с Андоррой (5:0), не позволив сопернику ударить в створ своих ворот.



На мой взгляд, на своём поле «львы» имеют огромное преимущество и вряд ли дадут осечку в важном противостоянии. Разница в классе просто колоссальная, да и в отборочных матчах хозяева поля невероятно стабильны.



Венгры идут на четвёртой строчке с 10 баллами, но претендовать на большее уже сложно. За четыре тура очки заработать получилось лишь в противостоянии со скромной Андоррой (2:1), да и то преимущество минимально. На днях они ещё и Албании (0:1) проиграли.



По моему мнению, у гостей не самые высокие шансы в этой паре. Команда сильно уступает в подборе футболистов, так ещё и выступает на легендарном «Уэмбли». Думаю, тут никаких намёков на сенсацию нет», — сказал Павлюченко.

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