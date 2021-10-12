«Динамо» Р — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига – «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» в основное время за 2.61.



«Изрядно всех напугав на старте сезона, рижане постепенно скатились к своей обычной роли маленькой, но гордой птички, свившей гнездо на дне Западной конференции и оттуда периодически поклёвывающей «взрослых дядей». Как мудро заметил один наш коллега, знакомый с делами рижан не понаслышке: «С их бюджетом хорошо, что они вообще есть, а как они при этом играют – дело десятое». И с этим трудно не согласиться, ведь у нас добрая пятёрка клубов высшей хоккейной лиги из числа тех, что встречаются друг с другом в полуфиналах Кубка Петрова, имеют бюджеты побогаче.



Что же касается «Сибири», то мы уже привыкли, что в Новосибирске жизнь трудная, почти невыносимая, и едва там что-то толковое проклёвывается, как тут же делает ноги на Запад, а руководству в лице Кирилла Фастовского приходится каждое лето всё начинать сначала, да ещё постоянно пользоваться объедками с боярских столов.



При таких раскладах конкретно и сейчас «Сибирь» на льду выглядит солиднее, если для этих команд вообще применимо такое слово. Сюда же следует добавить, что в последнее время новосибирцы достаточно уверенно крошат рижан на их площадке, и, скажем, два последних матча завершились трудовыми победами сибиряков в основное время с минимальным счётом.



Предположу, что и на этот раз нас ждёт нечто подобное, поскольку базисные основы у соперников не изменились. Поэтому вижу победителем «Сибирь», которая привычно увезёт из Риги два «мозолистых» и «рабоче-крестьянских» очка, добытых с превеликим трудом и минимальным преимуществом в счёте, но в основное время», — сказал Лебедев.

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