«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Уфе

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.85.



«У «Ак Барса» наладилась игра в большинстве, а вратари «Салавата» пропускают меньше трёх по большим праздникам. На этот матч точно надо брать тотал больше 4.5 шайб. А фаворитами, безусловно, будут казанцы. Команда в оптимальном составе, есть простор для фирменной квартальновской ротации – места в основе получает то молодёжь, то суперветеран Зарипов. Проблем со свежестью у гостей не будет, а система игры в обороне куда надёжнее, чем у их оппонентов по «зелёному дерби».



«Салават» же на явном спаде – серьёзных соперников уфимцы не побеждали уже две недели. Травма Кадейкина снизила атакующую эффективность чуть ли не вдвое, налицо проблема с центрами, бросков в последних матчах много, но все они какие-то бесхитростные. «Ак Барсу» в своём нынешнем состоянии юлаевцы точно проиграют. Ставим на тотал больше 4.5 шайб», — сказал Емелин.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс».