«Динамо» Мн — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 12 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск — «Куньлунь РС».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-2.5) за 2.34.



«Надеюсь, все национальные торжества по случаю эпической победы «Куньлуня» над ЦСКА завершены. Все необходимые при таком событии торжественные речи произнесены, все награды нашли своих героев, всё выпито и съедено, и все заготовленные салюты и шутихи выпалены в тёмное небо, и жизнь продолжается.



То, что ЦСКА при этом медленно и неуклонно вываливается из «королевской династии» Континентальной лиги, переходя в категорию «среднего класса», пусть об этом болит голова у армейского руководства. Минску попасть в королевскую категорию не светит и вряд ли будет светить в обозримой перспективе. Но действующая серия из пяти побед подряд у «зубров» уже есть, и вряд ли она оборвётся на «Куньлуне», тем более на «Куньлуне» постпраздничном.



И дело даже не в том, что «Куньлунь» по многим показателям — дно Континентальной лиги, причём такое дно, что снизу стучать некому. Сам Минск в последнее время демонстрирует великолепный хоккей, и хоккей этот красивый и атакующий. В трёх последних матчах «зубры» получали в свои ворота по три шайбы — по нынешним временам это почти гарантированное поражение. Но ведь они побеждали! То есть Минск в порядке сам, желает этого другим и оторвётся на «Куньлуне» на глазах своих болельщиков по полной.



Домашняя победа минского «Динамо». Однозначно в основное время и с приличной разницей в заброшенных шайбах, начинающейся с трёх», — сказал Лебедев.

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