Швеция — Греция: прогноз Ильи Казакова на игру отборочного раунда ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Швеция — Греция.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.66.



«Швеция — Греция. Речь пойдёт об этом матче. Очень сложная встреча для прогноза. Хотя бы потому, что соперники находятся рядом. Для шведов этот матч с соперником по группе, который находится на 3-м месте после Швеции и Испании, примечателен тем, что обе свои предстоящие ноябрьские игры Швеция проведёт на выезде. Это значит, что это последний шанс сыграть дома и набрать 3 очка перед своей публикой.



Будет ли это легко? Наверное, нет. Греки в этой группе ещё не проигрывали. Совсем недавно Греция у себя дома выиграла у Швеции.



Я предлагаю следующие две ставки. Предлагаю взять «низ», а также вторую, более рискованную ставку — ничья. Почему ничья? Мне кажется, что греки сейчас находятся в лучшем состоянии: эмоциональном и физическом.



Что касается шведов, то тут у них всё намного сложнее, но в последнем матче они уверенно обыграли Косово. Всё равно думаю, что ничейный вариант возможен.



Почему низ? Греки — это команда закрытая, а шведы в обороне в этом отборе играют неплохо. Всем хорошего матча и удачи», — сказал Казаков.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Англия — Венгрия.