«Автомобилист» — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 1.48.



«Главный вопрос современности (конечно, кроме поездки энхаэловцев на Олимпиаду): когда начинать бояться ХК «Сочи»? Вроде все грозные слова уже сказаны, все планы расписаны и уже должны появиться первые жертвы. Но пока южанам удалось заломать только бедную Ригу, которую и бить не надо было – она сама упала. Да и то, упала уже в овертайме.



В общем, Назаров разочаровывает. Прямо по Салтыкову-Щедрину: «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел». Причем рижское «Динамо» в его нынешнем состоянии на роль этого самого Чижика, согласитесь, подходит идеально.



Но, может, невиданное возвышение сочинского хоккея начнется именно в Екатеринбурге и игрокам «Автомобилиста» надо уже начинать трястись и писать завещания? Лично я предпосылок к этому не вижу, а значит, результат предстоящего матча предсказуем до зевоты. Ведь если «Сочи» заиграют атакующе и агрессивно, как обещал Назаров, то лучшего подарка «Автомобилисту» в виде чистого льда «в тылу врага» придумать будет трудно.



В общем, как ни крути, домашняя победа «Автомобилиста». Веселая ли, с шутками-прибаутками и под гармошку или трудовая, от обороны и в одну шайбу, но все равно победа в основное время. Для дополнительного «нет у пана атамана золотого запасу», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Динамо».