«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 13 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Северсталь».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 1.83.



«Локомотив» прямо на глазах набирает силушку богатырскую, и вот уже поражение бело-голубых в Ярославле, всего лишь четвёртое в текущем сезоне, видится вполне закономерным и чуть ли не предопределённым заранее. То ли ещё будет!



Сможет ли «Северсталь» что-нибудь добыть в Ярославле, кроме геморроя? Проходи этот матч в начале сезона, подумав, можно было бы ответить утвердительно. Но буквально неделю назад «Северсталь» была порвана «Локомотивом» на ветошь в родном Череповце. А теперь соперникам играть в Ярославле. Да, железнодорожники отдали немало сил для победы над «Динамо», и череповчане в Нижнем Новгороде не плюшки трескали, им там тоже пришлось попотеть-потрудиться.



Поэтому результат предстоящего матча лежит на поверхности, и надо лишь не полениться поднять его, пусть и за совсем небольшой коэффициент. Хозяева, конечно же, победят. Не думаю, что у ярославцев получится второй подряд разгром «Северстали» вдребезги и пополам, но вторая победа получится точно. Причём победа в основное время и с преимуществом, не оставляющим гостям шансов на финишное спасение вшестером», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Динамо».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Динамо».