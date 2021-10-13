«Фонбет» — первый из букмекеров в рейтинге «600 крупнейших компаний России»

Рейтинг агентства RAEX «600 крупнейших компаний России» — это наиболее представительный список ведущих российских компаний. «Фонбет» занял в нём самое высокое место среди всех букмекеров страны — 290-е. По сравнению с предыдущим рейтингом, «Фонбет» существенно укрепил свои позиции, поднявшись на 92 позиции вверх.



Это в очередной раз доказывает правильность выбранной стратегии развития во время самого сложного для всей индустрии периода — периода пандемии. Компания не просто сумела сохранить рабочие места для своих сотрудников, но и изыскала возможности оказывать адресную помощь пострадавшим от пандемии малозащищённым слоям населения. Общая сумма пожертвований составила несколько сотен миллионов рублей.



Кроме того, «Фонбет» кратно увеличил объём целевых отчислений на поддержку отечественного спорта, что составляет порядка 60% от всех отчислений букмекерского бизнеса страны. «Фонбет» – лидер отрасли, бюджетообразующая компания, и это прямо подтверждают результаты рейтинга. За 27 лет работы компания показывает уверенные темпы роста относительно общей тенденции к падению.