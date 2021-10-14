Паула-Хиберт Бадоса — Анжелика Кербер: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в США

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе Паула-Хиберт Бадоса — Анжелика Кербер.



Ставка: ТБ 7 брейков за 2.06.



«В четвертьфинале женского турнира в Индиан-Уэллс сойдутся испанка Бадоса и немка Кербер. Предстоящая встреча станет первой в истории противостояния этих спортсменок. Отметим, что у обеих практически идентичная статистика по сезону в целом, а на харде так и вовсе цифры одинаковые: по 14 побед на 7 поражений.



Текущая форма неплохая что у Бадосы, что у Кербер. Анжелика стабильно выступает с августа. Титул в Бад-Хомбурге, полуфиналы в Уимблдоне и Цинциннати она занесла себе в актив. А в Индиан-Уэллс приехала защищать финал от 2019 года (в прошлом сезоне турнир не проводился). Бадоса особых успехов в последнее время не имела, однако добиралась до четвертьфиналов на Олимпиаде и в Цинциннати.



Хорошим вариантом снова видятся брейки, точнее, их тотал. Покрытие позволяет много играть в розыгрышах, предложенные конторами значения занижены. Попробуем этим воспользоваться», — сказал Фомин.