«Динамо» Мн — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 14 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Минск – «Спартак».



Ставка: ничья за 4.25.



«Минчане явно не собирались в преддверии принципиального матча со «Спартаком» тратить много сил на «Куньлунь», но ведь пришлось – китайцы упёрлись не по-детски. Прервалась такая красивая серия из шести побед, в которую даже «Ак Барс» влететь успел, а остановил её «Куньлунь». А теперь ещё и относительно свеженькие спартаковцы приезжают в Минск. Относительно потому, что отдыхали на сутки больше хозяев, да и играли с ЦСКА, выпив друг у друга всю кровь.



Думается, что минчане были более чем расстроены незапланированной потерей очка в матче с китайской командой.

И весь свой гнев постараются излить на красно-белых. Те, конечно, заживо похоронить себя не дадут, но у них волею календаря в последнее время такое расписание выдалось, что врагу не пожелаешь. И вроде бы есть действующая серия из трёх поражений подряд, и ни в одном красно-белых упрекнуть нельзя.



Что в итоге получается? На мой взгляд, боевая ничья при равной игре, а уже в дополнительное время или в серии послематчевых буллитов «зубры» наберут второе очко, начав новую серию и продолжив спартаковскую. Силёнок у красно-белых именно сейчас может и не хватить», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Ак Барс».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Ак Барс».