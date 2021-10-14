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Бразилия — Уругвай: прогноз Ровшана Аскерова на матч отбора ЧМ-2022

Бразилия — Уругвай: прогноз Ровшана Аскерова на матч отбора ЧМ-2022
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Игрок телевизионного интеллектуального клуба Руслан Аскеров дал прогноз на матч Бразилия — Уругвай.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.87.

«Сборная Тите потеряла первые очки в отборочном турнире к чемпионату мира – 2022. Но всё равно олимпийские чемпионы сохраняют комфортные +6 от чемпионов Южной Америки — аргентинцев. Те разгромили со счётом 3:0 Уругвай, с которым теперь предстоит встречаться бразильцам. Оскар Вашингтон Табарес и его команда занимает четвёртое место в таблице, вплотную подойдя к идущему третьим Эквадору, который уругвайцы одолели.

Правда, с бразильцами всё выглядит совсем не радужно. Последние три личные встречи с «канареечными» команда Восточной Республики проиграла. С этой Бразилией ей будет крайне тяжело. Оборона Тите просто идеальна. В воротах стоит блистательный Алиссон. Думаю, и Суареса не хватит Уругваю, чтобы пробить его.

Победа Бразилии с форой (−1). «Пентакампеоны» на родном стадионе не смогут иначе», — сказал Аскеров.

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