Бразилия — Уругвай: прогноз Ровшана Аскерова на матч отбора ЧМ-2022

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Руслан Аскеров дал прогноз на матч Бразилия — Уругвай.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.87.



«Сборная Тите потеряла первые очки в отборочном турнире к чемпионату мира – 2022. Но всё равно олимпийские чемпионы сохраняют комфортные +6 от чемпионов Южной Америки — аргентинцев. Те разгромили со счётом 3:0 Уругвай, с которым теперь предстоит встречаться бразильцам. Оскар Вашингтон Табарес и его команда занимает четвёртое место в таблице, вплотную подойдя к идущему третьим Эквадору, который уругвайцы одолели.



Правда, с бразильцами всё выглядит совсем не радужно. Последние три личные встречи с «канареечными» команда Восточной Республики проиграла. С этой Бразилией ей будет крайне тяжело. Оборона Тите просто идеальна. В воротах стоит блистательный Алиссон. Думаю, и Суареса не хватит Уругваю, чтобы пробить его.



Победа Бразилии с форой (−1). «Пентакампеоны» на родном стадионе не смогут иначе», — сказал Аскеров.