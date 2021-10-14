Бразилия — Уругвай: прогноз Ивана Млечного на игру квалификации ЧМ-2022

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года Бразилия — Уругвай.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.99.



«Сборная Бразилии продолжает полную доминацию над своими соперниками в южноамериканских квалификациях к чемпионату мира в Катаре. Давайте поговорим про их ближайший матч со сборной Уругвая.



Бразильцы из 10 матчей на этих квалификациях выиграли девять и лишь в последнем туре сыграли вничью с Колумбией. Всего лишь три пропущенных мяча и 22 забитых. Показатели действительно очень качественные. Путёвку на чемпионат мира они себе уже практически обеспечили, но всё же сбавлять оборотов не нужно. Бразильцам в кайф играть эти квалификации, они постоянно радуют своих болельщиков красивыми матчами, так что даже при раскладе, что практически все задачи уже решены, отсутствия мотивации мы уж точно не ждём.



Уругваю в этих квалификациях очень тяжело. Если поражения от Аргентины и Бразилии понятны, то в остальных матчах мы с вами видим очень много ничейных исходов, что ставит под достаточно сильные сомнения выход уругвайцев из группы. Пока команда находится на четвёртом месте, которое даёт право попасть на чемпионат мира, но одна осечка, и всё может измениться.



Бразильцы заряжены, чтобы провести этот цикл без ошибок, они замотивированы, они играют дома, поэтому я не вижу, каким образом сборная Уругвая может склонить чашу весов в свою сторону. Мне кажется, что в этой встрече они не могут рассчитывать даже на ничью. Понятное дело, что у них есть игроки, которые в целом дают результат и являются звёздами, но всё же у бразильцев качественных исполнителей в разы больше. Мой прогноз на эту встречу: победа сборной Бразилии с форой (-1)», — сказал Млечный.

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