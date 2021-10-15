«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.56.



«Причины домашнего поражения «Автомобилиста» в прошедшем туре от ХК «Сочи» понятны, лежат на поверхности и совсем не зависят от величия нового сочинского коуча. Просто в следующем туре екатеринбуржцам играть с «Салаватом», а поскольку игроки в календарь тоже заглядывают, то на них можно орать, можно бить их палкой, даже по голове, но играть на разрыв аорты в канун матча с лидером они всё равно не станут – общие законы человеческой психологии ещё никому не удалось отменить. В итоге же получается ещё хуже, поскольку не удаётся ни первый матч, ни второй, и первую часть этого постулата мы увидели в матче «Автомобилист» — ХК «Сочи», где екатеринбуржцы должны были выносить гостей ногами вперёд, но в итоге довольствовались скромным одним очком. А вторую часть увидим в следующем туре, в матче с «Салаватом», где счастья «Автомобилисту» снова не будет. В том числе и потому, что там, наверху, хоккейный бог всё видит и всем раздаёт по трудам их.



Можно пойти ещё дальше, углубляясь в статистику личных встреч, но, на мой взгляд, при таком вступлении в этом уже нет никакой необходимости. Тем более что статистика лишь подтвердит вышесказанное. Поэтому не будем заморачиваться: «Салават» одержит гостевую победу, будет она в основное время и с не слишком большим преимуществом, но вполне достаточным для двух очков», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Адмирал».