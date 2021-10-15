«Трактор» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Сочи».



Ставка: ничья за 5.30.



«В предыдущем туре сочинцы одержали красивую победу над «Автомобилистом» в гостях, предложив хозяевам, как этого и требуют каноны тренера Назарова, поиграть в открытый хоккей. Надо сказать, что «Автомобилист» не хотел играть с южанами ни в какой хоккей, и на это у екатеринбуржцев были свои причины. Как в своё время сказал Андрей Аршавин: «Ваши надежды – это ваши проблемы». Поэтому сочинцы записали в свой актив два очка, но в Челябинске такой фокус точно не пройдёт.



Но может пройти другой. Дело в том, что отдельно взятый «Трактор» и отдельно взятый ХК «Сочи» — вполне себе адекватные команды, но вместе они составляют какой-то умопомрачительный дуэт мазохистов-профессионалов, от всей души издевающийся над собственными болельщиками. Потому что из десяти последних официальных междусобойчиков гости победили в девяти. А если сюда добавить ещё и неофициальные матчи предсезонки, то попадание будет полным – десять из десяти.



Таким образом, получается, что у «Трактора» шансов нет? У «Трактора», имеющего действующую шестиматчевую победную серию, четыре из которых он привёз с Дальнего Востока. Но ведь против математики не попрёшь, тем более что календарь достаточно садистским образом дал челябинцам по возвращении с изматывающего выезда всего одни лишние сутки на восстановление, и этого может оказаться недостаточно.



Буду верить математике и статистике. «Сочи» вопреки всему победит, но не в основное время – там будет ничья. А потом уже пущай они делают с «Трактором», что им захочется, побеждая хоть в овертайме, хоть в серии послематчевых буллитов», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Адмирал».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев».