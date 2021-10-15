«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ 15 октября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев»



Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.55.



«Букмекеры отдают абсолютно равные шансы командам в этом матче, но я всё-таки чуть больше шансов даю гостям. «Салават Юлаев», как ни крути, более классная команда, линия атаки у неё потрясающая, а у «Автомобилиста» есть очень большая проблема с вратарём. Не зря «Авто» — одна из худших команд лиги по пропущенным шайбам.



Уфимцы, правда, в последних матчах тоже начали изрядно пропускать, влетели у себя дома СКА (0:5), видимо, решили вспомнить игру в обороне в прошлых сезонах. Но если серьёзно, соперники у «СЮ» в этих матчах были топ, поэтому в предстоящей встрече я поставлю на гостей. На победу брать не буду, «Авто», как никак, играет на своей площадке, но я уверен в том, что Уфа не проиграет», — сказал Вуйтек.

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