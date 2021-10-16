«Рубин» — «Локомотив»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому телеканалу

16 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77. Успех москвичей оценён экспертами в 2.91. Ставки на ничью принимаются за 3.36.
Букмекеры не уверены, что матч «Рубин» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.97, на гол Хвичи Кварацхелии — за 4.28, на гол Фёдора Смолова — за 2.95.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Рубин» — «Локомотив».
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