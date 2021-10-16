«Арсенал» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» Тула – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.01.

«Первые матчи после игр сборной обычно получаются очень сложными для топ-клубов во всех европейских лигах. Но не думаю, что у «Зенита» сейчас могут возникнуть проблемы. Наоборот, практически вся команда хорошо отдохнула. Это касается Малкома и Клаудиньо, которые не летали в Бразилию. Дзюба имел возможность, чтобы перезагрузиться и набрать форму, как он говорит. Сборников не так много. А тот же Кузяев в отличном настроении вернётся из сборной, он сейчас отличную игру показывает. Потеря — Азмун, который дисквалифицирован. Но не думаю, что для этой игры это принципиально. Останутся силы на «Ювентус».



«Арсенал» немного встряхнулся после прихода Божовича, но в последних матчах всё было не так радужно. Проиграли «Уралу», 0:0 дома с «Химками». В целом команда многовато пропускает, на мой взгляд. В обороне будут явные проблемы в этой встрече. Атака у «Зенита» очень мощная.



У Дзюбы будет мотивация. В Туле он играл. Но куда большая мотивация — это удачная игра сборной России без него. Ему нужно показывать сейчас всем, что он тоже в порядке. Поставлю в этом матче на победу «Зенита» с форой (-1.5). Уверен в ставке на 9 из 10. После поражения от «Сочи» «Зенит» будет мотивирован».

Какой канал покажет матч «Арсенал» — «Зенит»?