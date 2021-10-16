«Арсенал» Тула — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч 11-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Зенит».

Ставка 1: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.01.

Ставка 2: Артём Дзюба забьёт за 1.85.

«После паузы на матчи сборных возобновляются чемпионаты, и мы поговорим о матче РПЛ «Арсенал» Тула – «Зенит».



Для меня это лёгкий матч для прогноза, потому что я нисколько не сомневаюсь в победе «Зенита» с форой (-1.5). Как правило, у топ-клубов проблемы после матчей сборных в том, что уезжают футболисты, которые получают травмы, их выматывают долгие перелёты, и они находятся в плохой форме. Но у «Зенита» такой проблемы нет, за исключением Барриоса, который вряд ли будет играть. Впереди у «Зенита» всё хорошо – отдыхал и набирал форму Дзюба. Мы все понимаем, что мотивация у него сейчас велика показать, что он хороший футболист, что он нужен, потому что без него сборная побеждает, что не может его не задевать.



В сборную Бразилии не летали Клаудиньо и Малком, у них полно сил. Думаю, что они должны будут разорвать «Арсенал», у которого есть проблемы. Дело в том, что не сыграет Новосельцев из-за дисквалификации, а также Костадинов. «Арсеналу» некем будет их заменить, поэтому «Зенит» забьёт довольно много голов.



Я не думаю, что у «Зенита» будут какие-то проблемы – он забьёт два или даже три гола, после чего будет спокойно доигрывать игру, потому что впереди у команды три тяжёлых домашних матча с «Ювентусом», «Спартаком» и «Динамо». Я жду уверенной победы «Зенита».



Мой прогноз – победа «Зенита» с форой (-1.5) и Дзюба забьёт».

Прогноз Александра Мостового на матч «Арсенал» — «Зенит».

Какой канал покажет матч «Арсенал» — «Зенит»?